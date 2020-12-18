Сургут, Югра, , 07:21 — REGNUM Сургутские медики пожаловались в прокуратуру на неполную оплату сверхурочных и отсутствие выплат за работу с коронавирусными больными. Департамент здравоохранения ХМАО проверил указанные в заявлении факты. Нарушений не обнаружено, сообщают «Новости Югры».

«Повышенная нагрузка, на которую сетуют участники программы, вызвана в том числе их работой по совместительству», — отмечают в департаменте здравоохранения ХМАО.

Сообщается, что работники сургутской больницы добровольно согласились на такой график работы. «Фактов принуждения к сверхурочной работе, недобровольного её исполнения со стороны работников не установлено», — говорится в официальном заявлении депздрава ХМАО.