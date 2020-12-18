Абакан, , 07:02 — REGNUM Филологи перевели социальную сеть «ВКонтакте» на хакасский язык. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.

«Накануне социальная сеть «ВКонтакте» полноценно заработала на хакасском языке… Теперь весь интерфейс соцсети можно увидеть на хакасском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переключить свою страничку на компьютере на хакасский язык может каждый зарегистрированный пользователь. А вот для такого же перевода приложений Android и iOS пока нет технической возможности.

Работа велась при поддержке правительства Хакассии. Всего сотрудникам и выпускникам кафедры хакасской филологии института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского госуниверситета пришлось перевести около 200 тысяч слов и выражений.