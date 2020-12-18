Кемерово, , 06:46 — REGNUM В Кемерове со строительной компании взыскано 7 млн рублей в пользу 40 дольщиков — неустойка и компенсация морального вреда за задержку срока сдачи квартир в многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

Уточняется, что между дольщиками и застройщиком был заключен договор, согласно которому граждане уплатили стоимость квартир. Однако, стройкомпания сдала дом с нарушением срока. Дольщики обратились с иском в суд. Суд обязал застройщика возместить участникам долевого строительства неустойку и компенсацию морального вреда в размере 7 млн рублей.

Предприятие выплатило неустойку, компенсацию морального вреда и исполнительский сбор в полном объёме, уточнили в ведомстве.