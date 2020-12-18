Веллингтон, , 06:43 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Отмечается, что все инфицированные были выявлены в ходе прохождения обязательного карантина, который отбывают все прибывшие на территорию страны. Локальных случаев распространения инфекции не фиксировалось. Отмечалось, что зараженные прибыли из Нидерландов, Италии, США, Индии, Германии и Великобритании.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 51 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории страны выявили 1754 инфицированных SARS-CoV-2.