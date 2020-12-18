Москва, , 06:28 — REGNUM Министерство внутренних дел России допустит представителей общественных объединений к наблюдению за практической частью экзамена на получение водительских прав, если в этом будет необходимость. Такое послабление будет предусмотрено новой версией административного регламента для проведения экзаменов на водительские права.

«Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел, помимо экзаменатора», — объяснили в ведомстве.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что новшествами по этому документу станут камеры видеонаблюдения, установленные в местах прохождения экзамена, расширение перечня ошибок, при совершении которых будет прекращаться экзамен на получение водительских прав категории «А» (мотоциклы), а также допуск к ним граждан младше 18 лет при согласии родителей.

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