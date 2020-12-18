Магадан, Магаданская область, , 06:11 — REGNUM В Магаданской области в связи со штормовым ветром и метелью действие экстренного предупреждения о вероятности чрезвычайной ситуации (ЧС) в двух городских округах продлили на 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с опасностью повреждения линий электропередачи и линий связи, нарушений в работе всех видов транспорта, образования снежных заносов, возникновения ДТП, обрушения слабо укреплённых конструкций, травматизма и гибели людей предупреждение объявлено в Ольском и Омсукчанском городских округах.

Ранее экстренное предупреждение по 17 декабря объявлялось в городе Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах.

По информации Колымского УГМС, в течение дня на востоке Ольского и побережье Омсукчанского городских округов ожидается северо-восточный ветер до 20 м/с, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, 14 декабря в Магадане, в Ольском районе, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается сильный ветер, снег, метель.

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