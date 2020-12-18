Петропавловск-Камчатский, , 06:07 — REGNUM На Камчатке в Усть-Большерецком районе были вынуждены отстрелить трёх медведей, которые вышли в декабре в населённые пункты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве лесного хозяйства края.

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В посёлке Озерновский косолапый хищник 5 декабря задавил собаку, которая охраняла частный дом. В Паужетке медведь забрался в курятник и съел шесть кур. В Запорожье не ушедший в спячку зверь 15 декабря пытался напасть на людей.

Все три медведя были отстрелены.

«По результатам вскрытия, медведи находились в крайней степени истощения, у них не было никаких шансов залечь в зимнюю спячку», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке рядом с селом Рыркайпий 16 декабря было замечено порядка 30 белых медведей, примерно столько удалось увидеть в бинокль сотрудникам Медвежьего патруля WWF России.