Пекин, , 05:49 — REGNUM В Китае проводятся выборочные проверки качества переписи населения после того, как более 7 млн сотрудников завершили перепись на дому в рамках седьмой национальной переписи населения, которая началась 1 ноября, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

После выборочных проверок, перепись перейдет на стадию обработки, оценки и обобщения данных. Ключевые данные переписи будут опубликованы с апреля 2021 года, сообщили в ведущей группе Госсовета КНР по седьмой общенациональной переписи населения.

Тридцать одна целевая группа, насчитывающая более 1000 сотрудников, проведет проверки примерно 32 000 домашних хозяйств. Эти выборочные проверки представляют собой независимое исследование, проводимое после регистрации переписи, и являются эффективным способом проверки качества переписи, широко используемым во всем мире.

Начиная с 1990-х годов в Китае каждые десять лет проводится национальная перепись населения. Предыдущая перепись показала, что его население страны увеличилось до 1,37 млрд.