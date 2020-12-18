Пекин, , 05:35 — REGNUM Таргетное лекарство от рака Ensartinib hydrochloride, разработанное в Китае, стало доступно для приобретения по всей стране, сообщили в компании Beta Pharma, которая занималась его разработкой, передает 17 декабря агентство Синьхуа.

Первым выписавшим новый препарат заведение стал Онкологический центр при Институте Сунь Ятсена в Гуанчжоу. Рак легких является ведущей причиной смертности и самым распространенным злокачественными опухолевым заболеванием в стране.

Из общего числа случаев, от 80 до 85% составляют немелкоклеточные формы рака легких (НМРЛ). Киназа анапластической лимфомы, один из основных канцерогенных факторов НМРЛ, может быть активирована генетическими поражениями у определенного процента пациентов с НМРЛ.

Ранее пациентам с НМРЛ в Китае приходилось полагаться на импортные ингибиторы. Ensartinib hydrochloride как новое поколение мощного ингибитора, представляет собой важное достижение Китая в разработке противоопухолевых препаратов, отметил член Китайской академии инженерии Сунь Янь.

В конце 2018 года препарат был представлен для рыночного применения в Китае, а лекарство было официально одобрено для продажи 19 ноября 2020 года.

В последние годы китайское правительство взяло на себя обязательство ускорить регистрацию и утверждение новых противораковых препаратов как отечественного, так и зарубежного производства, а также разработать отечественные противораковые препараты взамен дорогостоящих импортных препаратов, остро необходимых в клинической практике.