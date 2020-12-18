Петропавловск-Камчатский, , 05:34 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов распорядился направить специальную комиссию в посёлок Мильково, где регистрируется довольно высокое число случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Только за последние 24 часа в посёлке заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 42 человек, за весь период пандемии выявлено более 500 носителей. В Мильково провели 2243 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

В минздраве региона уверены, что такая высокая заболеваемость COVID-19 в посёлке вызвана несоблюдением противоэпидемиологических мер безопасности.

«Меня настораживают озвученные цифры. Для Мильково они достаточно высокие. Необходимо разобраться в ситуации и оценить, как в посёлке соблюдаются меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку прибыли 12 медиков из Уфы. Сразу после прилёта они активно включились в работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.