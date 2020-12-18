Пекин, , 05:22 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки выписано девять пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

ПО данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны остается еще 304 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая восьмерых в тяжёлом состоянии.

За все время эпидемии в Китае было зарегистрировано 86 789 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 81 851 пациент был выписан из больниц, еще 4634 пациента скончались.