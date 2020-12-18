Владивосток, , 04:54 — REGNUM В Приморье около 130 тыс. детей до семи лет получат единовременную выплату к Новому году в размере пять тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Генри Мослер. Рождественское утро. 1916

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«Если говорить об эффективности федеральных мер поддержки, то достаточно назвать две цифры. Первая из них — 14 млрд рублей. Именно столько было потрачено непосредственно на борьбу с COVID-19, в том числе на доплаты врачам, лекарства, разворачивание коек в госпиталях, приобретение и установку необходимого оборудования, 10 млрд нам дал федеральный центр. Этого более, чем достаточно», — пояснил губернатор Олег Кожемяко.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации на территории страны появились несколько новых видов государственной поддержки для разных категорий граждан.

Так, приморские семьи получили по пять тыс. рублей на детей до трёх лет, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. По десять тыс. на ребёнка выплатили семьям с детьми от трёх до 16 лет.

Также в крае более 50 тыс. детей в возрасте от трёх до семи лет уже ежемесячно получают по 7,2 тыс. рублей. На эти выплаты только в декабре направили 472 млн рублей.

Ежемесячная выплата в размере половины регионального прожиточного минимума на ребёнка выплачивается семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Семьи получают по 13 189 рублей.

Кроме того, приморцы, потерявшие работу, смогли получать повышенное пособие. Продолжает действовать механизм поддержки жителей, оставшихся без работы или просто желающих подработать. Предприятия края предлагают временное трудоустройство, не требующее специальной подготовки. Такой мерой смогли воспользоваться свыше пяти тыс. человек, более 1,3 тыс. — во время пандемии коронавируса.

На федеральные и региональные меры поддержки могли претендовать и представители бизнес-сообщества.

Почти 3,5 тысячи субъектов МСП смогли получить льготные кредиты на зарплату, прямую безвозмездную финансовую поддержку через налоговые органы, другие выплаты и преференции.

Более 30 тыс. предпринимателей Приморья воспользовались сниженными налоговыми ставками.

Также были предусмотрены более 830 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов ЖКХ. Почти 560 организаций Приморья получили 11 млн рублей на возмещение затрат, связанных с приобретением СИЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента России Владимира Путина о том, что к Новому году на каждого ребёнка до семи лет будет перечислено по 5 тыс. рублей, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».