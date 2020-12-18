Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1062 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Из них 1036 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что уже третий день подряд в стране выявляют более тысячи зараженных ежедневно. При этом 15 декабря в стране подтвердили рекордное число инфицированных с начала пандемии — 1078 человек.

Таким образом, в Южной Корее с начала пандемии выявили 47 515 случаев заражения SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея достигло 645 человек.