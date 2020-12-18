Петропавловск-Камчатский, , 05:10 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 78 случаев заражения новым коронавирусом (днём ранее — 80). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 9091 жителя. Об этом 18 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки были выписаны с выздоровлением 77 человек. За всё время с болезнью справились 7954 жителя Камчатки.

В крае развёрнуто 720 коек для лечения COVID-19, из них свободными остаются 103. Ещё 89 человек, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, направлены на лечение в госпитали. Всего в стационарах находятся 617 носителей коронавируса. Пневмонией на фоне COVID-19 болеет 371 человек.

За весь период пандемии на Камчатке провели около 239 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за всё время в крае от COVID-19 скончались 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки рекомендовали перевести на дистанционное обучение школьников с 5-го по 8-й классы.