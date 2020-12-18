Москва, , 04:16 — REGNUM Реального виновника ухудшения отношений между Россией и Западом назвал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter

Сенатор отметил, что причиной этого являются действия НАТО у российских границ.

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» — напомнил он.

Так Пушков ответил журналисту британской телерадиовещательной корпорации BBC, задавшему вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник BBC спросил российского лидера о том, считает ли он себя ответственным за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном или все же власти РФ являются «белыми и пушистыми». В ответ Путин напомнил о том, как Запад неоднократно нарушал свои договоренности с Россией.

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