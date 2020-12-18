Бразилиа, , 03:44 — REGNUM Верховный суд Бразилии дал полномочия государству «косвенно принуждать» жителей страны вакцинироваться против коронавирусной инфекции, сообщает газета Folha.

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«Федеральный верховный суд решил, что вакцина против Covid-19 может быть обязательной при наличии соответствующего закона», — говорится в решении суда.

Таким образом, власти на региональном или городском уровнях могут вводить ответственность за отказ прививаться против COVID-19. Тем не менее у граждан Бразилии перед прививкой необходимо будет получить их разрешение на вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару вновь заявил, что не собирается прививаться против COVID-19. При этом он отметил, что вакцинация является добровольным делом, и принуждать граждан страны прививаться никто не имеет права.

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