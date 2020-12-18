Токио, , 03:52 — REGNUM Фармацевтическая компания Pfizer из США 18 декабря подаст в соответствующие правительственные органы Японии заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 для её применения на территории страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Вакцина от Pfizer в случае получения одобрения станет первой сертифицированной вакциной от коронавируса, разрешённой для массового вакцинирования граждан Японии.

Напомним, правительством Японии ранее были подписаны контракты с американской фармацевтической компанией Pfizer, американской биотехнологической фирмой Moderna и британско-шведской AstraZeneca на поставку в страну их экспериментальных вакцин от коронавируса. Также в стране ведётся работа по созданию собственных вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии верхняя палата парламента 2 декабря единогласно одобрила законодательные поправки, позволяющие провести бесплатную вакцинацию населения страны от нового коронавируса.

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