Южно-Сахалинск, , 03:10 — REGNUM Развитие туризма — одно из самых перспективных направлений для Сахалина. В этом сезоне, даже несмотря на пандемию коронавируса, поток туристов был настолько хороший, что не хватило гостиничного фонда, об этом рассказала руководитель регионального союза туроператоров Ирина Ли комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости развития в стране внутреннего туризма.

Сусунайский хребет, о. Сахалин Anchen Oktober

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Читайте также: Путин об открытии границ РФ: «Как только, так сразу»

«В этот укороченный сезон были заезды — индивидуальные и групповые. Туроператоры максимально использовали свои возможности. Но мы столкнулись с нехваткой гостиничного фонда. Люди из разных уголков России проявляют интерес к островной земле. Мы должны быть готовы к этому», — рассказала Ирина Ли.

Как сообщили в правительстве Сахалина, в настоящее время ведётся работа над рядом инвестиционных проектов по созданию в островном регионе туристических маршрутов.

«Природа Сахалинской области — уникальна. У нас высокий туристический потенциал, особенно в части развития экотуризма», — отметил губернатор области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, очень важно развивать внутренний туризм, заявил президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Северной Осетии Зарины Черчесовой. Президент также пообещал, что РФ откроет границы «как только, так сразу», после получения соответствующего разрешения от врачей.