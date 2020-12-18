Красноярск, , 03:08 — REGNUM В пятницу, 18 декабря, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −5… −3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Юон. Зима. Мостик. 1914

В 06:10 на Театральной площади было — 5 °C.

Ночью с 18 на 19 декабря ожидается до — 5 °C, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В субботу, 19 декабря, в Красноярске до — 2 °C днём и около — 8 °C ночью. Облачно, без осадков.

В воскресенье, 20 декабря, в Красноярске ожидается до — 5 °C днём. Ночью — до — 18 °C. Снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 декабря на юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В Туруханском районе юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.