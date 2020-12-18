Далянь, Китай, , 02:13 — REGNUM Два новых бессимптомных случая COVID-19 было выявлено в портовом городе Далянь на востоке Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Зараженными оказались сотрудники предприятия холодовой цепи. Все шестеро заболевших являются грузчиками из одной и той же сервисной компании, заявили местные власти.

Тестирование на COVID-19 завершено в жилом массиве, где проживают рабочие. Всего было протестировано 8 216 человек, и все результаты были отрицательными.

Первые четыре бессимптомных случая были обнаружены после рядового тестирования на вирус, сообщили в городском штабе по профилактике и контролю за COVID-19.

Далянь немедленно приступил к реагированию, проводя эпидемиологическое расследование и отслеживая тесные контакты носителей. Все товары холодовой цепи, с которыми контактировали носители в порту, опечатаны. Соответствующие товары не поступили на продажу.