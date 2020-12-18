Шэньян, Китай, , 01:49 — REGNUM Новый коронавирус был найден в образцах, взятых с замороженной импортной говядины в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Зараженная говядина была импортирована из Бразилии, сообщили в центре контроля и профилактики инфекционных заболеваний города Аньшань. Местные власти закрыли рефрижераторный склад и провели его дезинфекцию, а также дезинфекцию близлежащих районов.

У всех сотрудников склада и контактировавших с ними людей были взяты анализы для выявления нового коронавируса. В общей сложности 11 человек, контактировавших с зараженными продуктами, были помещены на карантин.