Синин, Китай, , 01:45 — REGNUM Полиция остановила 38 человек, которые пытались незаконно пересечь Природный заповедник Кукушили в провинции Цинхай на северо-западе Китая, который является объектов всемирного наследия, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Несанкционированные въезды в заповедник были официально запрещены из-за соображений безопасности и экологии с 2017 года, однако зимой обычно наблюдается наибольшее количество незаконных переходов.

7 декабря, получив наводку, лесное бюро общественной безопасности заповедника создало группу реагирования из пяти полицейских. В течение четырех дней группа патрулировала расстояние в 1600 км в поисках лиц, незаконно пересекающих границу и охотящихся в районе, известном своим биологическим разнообразием и прекрасным ландшафтом.

Две группы из 38 путешественников на 15 автомобилях были обнаружены полицией 8 и 9 декабря, сообщил представитель бюро Чжан Цзянлун.

В июле 2017 года Кукушили, расположенный в глубине Тибетского нагорья стал объектом Всемирного наследия, как один из крупнейших и самых высоких природных заповедников Китая, богатый ресурсами дикой природы.