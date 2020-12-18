Чэнду, Китай, , 01:38 — REGNUM В провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая является главной «хлебницей» Китая, урожай зерна достиг 35,27 млн тонн за текущий год, что на 285 тыс. тонн больше, чем годом ранее, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Провинция сумела обеспечить устойчивый рост сбора урожая зерна, несмотря на эпидемию нового коронавируса, благодаря увеличению площадей посадки серна, а также улучшению качества ухода за полями, сообщили в департаменте сельского хозяйства и вопросов села Сычуани.

По официальным данным, площадь посевов зерновых в Сычуани увеличилась на 34 тыс. га по сравнению с прошлым годом и достигла 6,3 млн га. Урожайность на единицу продукции в этом году составила 5587,5 кг с га, что на 16,5 кг больше, чем в 2019 году.

Получившая название «страна изобилия», Сычуань была признана самой крупной зерновой провинцией на юго-западе Китая по объему производства в прошлом году.