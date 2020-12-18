Ланьчжоу, Китай, , 01:25 — REGNUM Полиция схватила шестерых наркоконтрабандистов и изъяла у них 2,76 кг героина в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

В середине ноября текущего года полиция уезда Линься получила сообщение о том, что несколько наркоторговцев планируют перевезти наркотики из пограничной китайской провинции Юньнань в провинцию Ганьсу посредством почтового отправления. Полиция немедленно собрала рабочую группу и приступила к расследованию.

Полиция схватила подозреваемого по фамилии Ма близ отделения курьерской службы. У него было при себе найдено восемь блоков с героином в четырёх упаковках. Расследование продолжается, все причастные арестованы.