Подгорица, , 03:53 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 777 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 432 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 4 человека скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 17 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 4 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 84 года, а самому младшему 64 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 42 995, а количество скончавшихся составляет 614 человек с начала 2020 года.