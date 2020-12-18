Любляна, , 03:54 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6 350 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1 642 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 43 человека скончалось. 208 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 17 декабря.

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По словам пресс-секретаря правительства Словении Елко Кацина, 16 декабря было подтверждено на 207 заражений меньше, чем семь дней назад, а среднее число инфицированных на недельном уровне падает уже пятый день подряд, что является положительным и стимулирующим трендом.

В Словении около 102 043 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2 233 смертельных случая.