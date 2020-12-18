Загреб, , 03:53 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 294 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3 918 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 85 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 17 декабря.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 287 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 22 445.

В Хорватии 186 963 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.