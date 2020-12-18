Белград, , 03:09 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 18 484 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 5 129 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 47 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 353 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 17 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 287 730, а количество смертельных случаев выросло до 2 529 человек.

Председатель торгово-промышленной палаты Сербии Мрако Чадеж направил от имени сербских частных компаний требование к членам кризисного штаба снять ограничения на работу большинства торговых точек.