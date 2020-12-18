Париж, , 00:58 — REGNUM Тест на коронавирус SARS-CoV-2, сданный супругой президента Франции Брижит Макрон показал отрицательный результат, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

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В ближайшее время она сделает еще один подобный тест. Отмечается, что супруга главы государства намерена участвовать во всех мероприятиях в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Брижит Макрон ушла на карантин после выявления у французского президента Эмманюэля Макрона заражения коронавирусом.

В связи с этим ряд контактировавших с ним чиновников и политиков ушли также ушли изоляцию. Среди них премьер-министр Франции Жан Кастекс, председатель нижней палаты французского парламента Ришар Ферран, руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава испанского правительства Педро Санчес.

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