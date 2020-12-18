Тегеран, , 09:24 — REGNUM В Иране 212 человек погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 17 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 212 новых жертв их общее число по стране возросло до 53 095. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было обнаружено около 7453 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1147 человек госпитализированы.

Она также подчеркнула, что в общей сложности 1138 530 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем 856 513 из них выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 5645 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.