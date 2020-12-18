Любляна, , 01:37 — REGNUM Суд Европейского Союза в Люксембурге 17 декабря осудил Словению за нарушение норм Европейского союза в ходе уголовного расследования в центральном банке Словении и присвоение документов, принадлежащих Европейскому центральному банку. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Односторонним присвоением» Словения нарушила принцип неприкосновенности архивов Европейского союза, а также отказалась сотрудничать с Европейским центральным банком, чтобы предотвратить «противоправные последствия» такого действия, тем самым нарушив своё обязательство «лояльного сотрудничества с ЕС», — постановил суд ЕС.

Это дало этому суду полное право на обвинения в иске, поданном Европейской комиссией в апреле прошлого года против Словении.

Напомним, полиция Словении в течение 2016 года проводила расследование предполагаемых нарушений в работе Центрального банка Словении в процессе рекапитализации банков после подозрений в том, что государственные банки «перекапитализированы» в ходе их восстановления, когда был нанесён серьёзный ущерб государственному бюджету.