Варшава, , 00:36 — REGNUM Польское правительство распорядилось ввести в стране карантин с 28 декабря по 17 января из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава минздрава Польши Адам Нидзельский в ходе пресс-конференции.

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В стране закроются все торговые центры и магазины, за исключением торговых точек, продающих жизненно необходимые товары, и аптек. Также свою деятельность приостановят гостиницы и лыжные курорты.

В Польше будет действовать запрет на перемещения между городами с 19:00 31 декабря по 6:00 1 января. Праздновать Новый год жителям страны разрешено лишь дома и в тесном кругу людей, не превышающем пять человек. На время школьных каникул несовершеннолетним запрещено покидать дома без сопровождения взрослых.

Всего с начала пандемии в Польше выявили 1 171 854 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 24 345 человек.