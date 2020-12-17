Москва, , 23:02 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 72 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 243. Об этом сообщили вечером 17 декабря в оперативном штабе столицы.

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 715 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 6711 случаев — за последние сутки, излечились и были выписаны свыше 551 тысячи человек.