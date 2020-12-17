Ханты-Мансийск, , 22:26 — REGNUM В Югре департаментом социального развития разработана норма, позволяющая в судебном порядке добиться выселения лишённых родительских прав лиц из жилого помещения, в котором ранее проживал ребёнок. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

«Это решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия вернуться в своё законное жильё без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни», — уточнила губернатор Югры Наталья Комарова.

Отмечается, что речь идёт о выселении из жилья социального найма. Законопроект направлен для рассмотрения в думу ХМАО.