Нарьян-Мар, , 22:13 — REGNUM В Ненецком автономном округе право на получение президентской выплаты имеют родители 4,2 тысяч детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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"В Ненецком автономном округе проживает порядка 4,2 тысяч детей в возрасте от 0 до 8 лет», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России объявил о том, что на каждого ребенка в возрасте до 8 лет будет единовременно выплачено по пять тысяч рублей. Эта выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться по своему усмотрению.