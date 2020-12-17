Москва, , 22:10 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mitsubishi на российском рынке ООО «ММС РУС» объявил об отзыве 570 автомобилей из-за проблем с подвеской. Об этом сообщает 17 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 570 автомобилей Mitsubishi Pajero, реализованных в период с июня 2017 года по август 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: правый нижний рычаг передней подвески может быть повреждён, что может стать причиной неустойчивого поведения автомобиля при движении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет произведена замена правого нижнего рычага передней подвески. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.