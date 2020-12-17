Саранск, , 21:32 — REGNUM Для школьников Мордовии зимние школьные каникулы начнутся 28 декабря и продлятся до 10 января 2021 года включительно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

При этом для школьников первых классов назначили дополнительные каникулы — с 22 по 28 февраля.

В штабе призвали родителей контролировать соблюдение детьми санитарно-эпидемических правил, которые установлены в республике на период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время школьникам республики запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Кроме того, на территории региона действует масочный режим, защищать органы дыхания необходимо в местах скопления граждан — в магазинах, на остановках, в общественном транспорте.