Женева, Швейцария, , 20:48 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 642 738 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 72 851 747 человек. Такие данные приводит 17 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 12 407 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 643 339.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 585 455 новых случаях заболевания и 11 463 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

США, Бразилия, Турция, Россия и Индия лидируют среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю.