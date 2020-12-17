Мурманск, , 20:25 — REGNUM Глава мурманского минздрава выяснил, кто из работников Кольской ЦРБ пожаловался президенту на невыплату ковидных доплат. Оказалось, что недовольство своим заработком главе государства выразила уборщица, чья зарплата за прошлый месяц составила 116 тысяч рублей.

«Автор жалобы — уборщик служебных помещений. Мы перепроверили расчетные листки этого работника. Размер начислений ей «губернаторских» выплат за счет областного бюджета ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44 800 рублей. Это только выплаты. А полная зарплата была порядка 73,5 тысяч рублей, — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. — Сейчас этот работник прошел переобучение для перехода на должность санитарки и в ноябре, при работе на 1,5 ставки она получила 116 тысяч рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции президенту передали сигнал из кол-центра о том, что медики Кольской ЦРБ не получают ковидных выплат.