Рим, , 20:20 — REGNUM Вернуть «живое» обучение для старшей школы — долг правительства страны, заявила в четверг, 17 декабря, министр образования Лючия Адзолина.

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Если в период рождественских и новогодних праздников граждане страны будут вести себя ответственно, то после каникул такая возможность появится, отметила она.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 17 декабря, в Италии умерли 67 220 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 683 (днем ранее — на 680). Выздоровели 1 203 814 человек (около 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 27 913 (днем ранее — на 34 495). Число подтвержденных носителей выросло на 18 236 (днем ранее — на 17 572). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 906 377 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 635 343 человека — на 10 363 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.