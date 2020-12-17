Тамбов, , 20:12 — REGNUM В Тамбовской области в этом году впервые получили социальную поддержку более 40 тыс. семей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Администрация Тамбовщины Tambov.gov.ru

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В Тамбовской области проживает 125 тыс. семей с детьми. Более половины из них (75 тыс. семей), в которых воспитываются 100 тыс. детей, являются получателями мер социальной поддержки.

В 2020 году меры социальной поддержки впервые назначены более 40 тыс. семьям с детьми, в том числе при рождении или усыновлении первого ребенка, а также при рождении третьего и последующего ребенка. Почти 27 тыс. семей получают выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет. Большинство из них выплаты были оформлены в проактивном режиме, без подачи заявлений — путем межведомственного взаимодействия.

«В Тамбовской области ежедневно ведется активная работа по информированию населения о мерах социальной поддержки через публикации и прямые эфиры в СМИ, интернет-ресурсы, в том числе порталы органов власти и соцзащиты, Пенсионного фонда, социальные сети. Специально разработанная брошюра, где разъяснены условия получения поддержки и алгоритм действий претендента, находится в свободном доступе в ЗАГСах, роддомах, поликлиниках, офисах соцзащиты», — говорит начальник управления соцзащиты и семейной политики области Анна Орехова.

По её словам, в этом году распространено 60 тыс. информационных брошюр.

Отметим, что документы и заявления на получение мер социальной поддержки можно подать в МФЦ, учреждениях социального обслуживания по месту жительства, а также на сайте госуслуг.