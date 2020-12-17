Рим, , 19:55 — REGNUM По данным на вечер четверга, 17 декабря, в Италии умерли 67 220 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 683 (днем ранее — на 680), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 1 203 814 человек (около 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 27 913 (днем ранее — на 34 495).

Число подтвержденных носителей выросло на 18 236 (днем ранее — на 17 572). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 906 377 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 635 343 человека — на 10 363 меньше, чем днем ранее.