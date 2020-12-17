Москва, , 20:21 — REGNUM В новых санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) в РФ удалены избыточные требования к организациям общественного питания. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 17 декабря заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, владелец сети ресторанов, член генерального совета «Партии Роста» Лариса Невидайло.

По её словам, представители ресторанного бизнеса ждали этих изменений на протяжении многих лет. При этом наряду с устранением избыточных и дублирующих друг друга требования в документе прописали новые правила.

«Так, с 2021 года сотрудников ресторанов, кафе и баров, которые занимаются приготовлением пищи, ежедневно будет осматривать медицинский работник на предмет выявления на открытых участках тела признаков кожных заболеваний. В заведениях общепита будет запрещено проживание физических лиц и содержание животных, а в производственных помещениях нельзя будет хранить личные вещи работников и разводить комнатные растения», — рассказала Невидайло.

Однако на этом нововведения не ограничиваются. Например, новый СанПиН вводит специальную маркировку для посуды, разделочного инвентаря, используемых при приготовлении пищи, а подносы, столовую и кухонную утварь документ обяжет мыть раздельно. Кроме того, новые правила запрещают замораживать непроданные готовые блюда для их реализации в последующие дни.

«В местах стационарного пребывания инвалидов и пожилых людей питание будет организовано не реже чем три раза в день, с учетом медицинских показаний для отдельных лиц, включая диетпитание. При раздаче пассажирам самолета бортового питания стюарды и стюардессы должны будут работать в фартуке и перчатках. Чтобы соблюсти новый СанПиН, общепит, обслуживающий детские учреждения, будет обязан реализовать пищевую продукцию в течение двух часов после ее приготовления. Разогревать готовую еду не разрешат», — сообщила Невидайло.

Новые СанПиН к заведениям общепита в России вступают в силу с 1 января 2021 года. Документ предусматривает требования не только к безопасности, но и к качеству еды в кафе, ресторанах и столовых.