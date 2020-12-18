Приштина, , 07:27 — REGNUM В столицу Косово Приштины 16 декабря на специальном военном самолете прилетело защитное оборудование, общей стоимостью 190 тысяч евро.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 30 тысяч масок, 30 тысяч пар виниловых перчаток, 10 тысяч бахил и 5 тысяч комплектов защитной одежды будут предоставлены в распоряжение врачей, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.

В церемонии передачи помощи приняли участие заместитель главы посольства Чехии в Приштине Юрай Мелиорис и заместитель премьер-министра Косово Люан Голя.

Представитель Чехии отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений между Косово и Чехией, особенно в экономической сфере, а также успехи в сотрудничестве по продвижению развития в других сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 453 носителя коронавируса