Москва, , 19:42 — REGNUM На новогодние единовременные выплаты детям будет выделено порядка 73,5 млрд рублей бюджетных средств. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе Минфина России.

«По предварительным расчётам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции анонсировал дополнительную поддержку для семей с детьми до восьми лет — единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребёнка.

По оценкам Минтруда, выплату могут получить порядка 16 миллионов детей.

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