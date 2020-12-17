Вашингтон, , 19:39 — REGNUM В многопользовательской игре Call of Duty: Warzone обнаружили ошибку, которая делает игроков невидимыми. Об этом 17 декабря сообщил портал Eurogamer.

Видео с демонстрацией «глюка» выложил на форум Reddit пользователь, известный под ником Dixxxowt. Издание отметило, что ошибка появилась в игре с релизом обновления первого сезона, который состоялся вчера, 16 декабря 2020 года.

Некоторые геймеры поняли, что они могут становиться не только невидимыми, но и неуязвимыми в случае, если падают с высоты, используя новый вертолётный многоствольный пулемёт. Единственное, что после этого может стать причиной их смерти — это транспорт, взрывы и отравляющий газ.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что российские обладатели консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 получили доступ к Call of Duty: Warzone. Соответствующую версию игры выпустили к первому совместному сезону новой Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone.

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