Вашингтон, , 19:24 — REGNUM В США с начала пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 17 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 декабря Университет Джонса Хопкинса.

По официальным данным, на сегодняшний день в США выявлено 17 000 408 случаев коронавируса.

При этом 307 770 человек скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса.

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