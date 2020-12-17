Вашингтон, 17 декабря 2020, 19:24 — REGNUM В США с начала пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 17 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 декабря Университет Джонса Хопкинса.
По официальным данным, на сегодняшний день в США выявлено 17 000 408 случаев коронавируса.
При этом 307 770 человек скончались от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса.
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