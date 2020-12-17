Самара, , 19:26 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично встретится с жителями региона, которые приготовили вопросы на ежегодную пресс-конференцию президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, Азаров взял на особый контроль обращения жителей области, которые они отправили в кол-центр пресс-конференции президента РФ.

«Мы очень внимательно проанализируем все посылы президента России, которые сегодня были высказаны, а также те обращения, которые поступили от жителей в рамках подготовки к пресс-конференции. Каждое обращение будет отработано», — подчеркнул Азаров.

Он также отметил, что продолжит личные приемы граждан, на которых будут отработаны в том числе и те вопросы, которые могли бы прозвучать, но не прозвучали на пресс-конференции.

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