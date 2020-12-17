Анкара, , 19:27 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 206 102 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 27 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 243 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 17 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1 955 680, смертельных случаев — до 17 364.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 декабря по итогам заседания Кабинета министров заявил, что с 31 декабря по 4 января с 21:00 до 05:00 по всей стране будет введён комендантский.