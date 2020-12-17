Москва, , 19:04 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на скорейшее решение проблемы с обеспечением водой Краснодарского края по итогам пресс-конференции президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

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«Ряд вопросов президенту касался водоснабжения Крыма и всего черноморского побережья и не скрою, для меня, как депутата российского парламента от Краснодарского края — это чрезвычайно важная проблема», — отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

Он отметил большое количество обращений граждан именно по этой проблеме.

«Уверен, что после заявления Владимира Путина, наша работа получит мощную государственную поддержку, и будет более эффективной», — сказал парламентарий.

Кроме того, продолжил депутат, президент особо подчеркнул, что в 2021 году продолжится государственная поддержка структур, занимающихся развитием туристической сферы, что напрямую касается Краснодарского края и всего черноморского побережья.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин коснулся проблемы водоснабжения Новороссийска и Геленджика, пообещав, что проблема, которая тянется очень долго, будет решена.

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